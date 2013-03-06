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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 11:37 BJT

标题新闻：美国财政部提交申请，寻求国会批准执行2010年达成的IMF投票权改革协议

注：IMF为国际货币基金组织的简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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