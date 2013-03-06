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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 11:21 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元测试1.0290/1.0300之间的阻力位

0300GMT

* 澳元兑美元 已小幅上升至1.0290附近的双重顶上方

* 关键的费波纳奇阻力位在1.0300，此为1.0599至1.0116走势的38.2%回档位

* 若明确向上突破1.0300则看多，并将进一步瞄准1.0375。(完)

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