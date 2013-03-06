版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 16:26 BJT

英国数据：英国2月房价上涨0.2%，超过预期

“我们预计2013年全年可望出现全国性的房价上升，”Halifax首席分析师Martin Ellis说。

路透调查预估2月HALIFAX房价指数较前月上升0.2%、三个月HALIFAX房价指数较上年同期上升1.7%。

Halifax称，英国劳动市场改善有助于支撑楼市需求。(完) (编译 田建华/李婷仪; 审校 王丽鑫)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐