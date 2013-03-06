泰国金融：资本流入持续，监控风险--央行会议记录

路透曼谷3月6日 - 泰国央行周三公布的最近一次政策会议记录表示，预计资本继续流入泰国，且因金融稳定风险需要密切监控。是次会议上，央行维持指标利率在2.75%不变。

在2月20日的会议上，央行货币政策委员会(MPC)以六比一投票通过维持政策利率不变，抵住政府要求下调利率以延缓资本流入的要求。

会议记录称，“各种研究表明，与诸如投资者对未来经济的评估以及对未来货币走势预期等因素相比，利差因素在决定资本流入的重要性方面要稍逊一筹。”

泰国央行还表达了对信贷增长以及家庭债务的担忧，称今年经济增幅可能超过此前预期的4.9%。

会议记录还指出，“若一些资产价格持续上涨，可能会发展成泡沫。”(完)