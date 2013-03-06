泰国金融：资本流入持续，监控风险--央行会议记录

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透曼谷3月6日 - 泰国央行周三公布的最近一次政策会议记录表示，预计资本继续流入泰国，且因金融稳定风险需要密切监控。是次会议上，央行维持指标利率在2.75%不变。
在2月20日的会议上，央行货币政策委员会(MPC)以六比一投票通过维持政策利率不变，抵住政府要求下调利率以延缓资本流入的要求。
会议记录称，“各种研究表明，与诸如投资者对未来经济的评估以及对未来货币走势预期等因素相比，利差因素在决定资本流入的重要性方面要稍逊一筹。”
泰国央行还表达了对信贷增长以及家庭债务的担忧，称今年经济增幅可能超过此前预期的4.9%。
会议记录还指出，“若一些资产价格持续上涨，可能会发展成泡沫。”(完)
(编译 田建华; 审校 杜明霞)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。