美国个股：戴尔最大独立股东要求公开账目，反对私有化声音趋强

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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路透3月5日 - 全球第三大个人电脑(PC)制造商--戴尔 的最大独立股东Southeastern Asset Management要求戴尔公开账目，表明其将更积极地反对公司创始人Michael Dell提出的逾240亿美元私有化要约。
Southeastern代表其最大客户Longleaf Partners Fund要求戴尔公开“直接的信息”。Southeastern等投资者表示，Michael Dell和私募股权公司Silver Lake的收购出价严重低估了公司的价值。
由激进投资者Mason Hawkins管理的Southeastern亦批评戴尔高管在2月财报电话会议上对该交易默不作声。该公司在周二提交的监管文件中附带致戴尔的一封信，指责戴尔强调个人电脑销售下滑，却对信息技术服务部门的增长视而不见，以证明其出价低的合理性。
Michael Dell联合Silver Lake Partners和微软 欲以每股13.65美元的价格买断戴尔股份，但遭到至少四名最大投资者的反对。
由Southeastern牵头的数名股东已表示将投票反对这宗交易。这些股东对戴尔的持股比例接近14%，Southeastern包括期权在内的持股超过8%。戴尔第三大股东T. Rowe Price也扬言反对该交易。
戴尔发言人David Frink周二称，“公司将考虑Southeastern Asset Management索要戴尔股东名单和其他股东相关信息的要求，并将及时回复。”(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1