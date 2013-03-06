东京汇市：欧元和商品货币持坚，道指触及纪录新高改善风险偏好

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3062 1.3050 +0.09 -1.00 1.3194 美元/日圆 93.15 93.28 -0.14 +7.39 86.74 欧元/日圆 121.65 121.67 -0.02 +6.28 114.46 美元/瑞郎 0.9407 0.9407 +0.00 +2.75 0.9155 英镑/美元 1.5138 1.5125 +0.09 -6.85 1.6251 美元/加元 1.0257 1.0269 -0.12 +3.39 0.9921 澳元/美元 1.0284 1.0257 +0.26 -1.05 1.0393 新西兰元/美 0.8328 0.8310 +0.22 +0.54 0.8283 元 澳元/日圆 95.770 95.550 +0.23 +6.26 90.130 新西兰元/日 77.560 77.460 +0.13 -44.92 140.820 圆 英镑/日圆 140.98 141.06 -0.06 +0.11 140.82 澳元/新西兰 1.2340 1.2334 +0.05 -1.59 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。