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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 12:01 BJT

东京汇市：欧元和商品货币持坚，道指触及纪录新高改善风险偏好

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3062    1.3050     +0.09     -1.00    1.3194
 美元/日圆                      93.15     93.28     -0.14     +7.39     86.74
 欧元/日圆                     121.65    121.67     -0.02     +6.28    114.46
 美元/瑞郎                     0.9407    0.9407     +0.00     +2.75    0.9155
 英镑/美元                     1.5138    1.5125     +0.09     -6.85    1.6251
 美元/加元                     1.0257    1.0269     -0.12     +3.39    0.9921
 澳元/美元                     1.0284    1.0257     +0.26     -1.05    1.0393
 新西兰元/美                   0.8328    0.8310     +0.22     +0.54    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     95.770    95.550     +0.23     +6.26    90.130
 新西兰元/日                   77.560    77.460     +0.13    -44.92   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.98    141.06     -0.06     +0.11    140.82
 澳元/新西兰                   1.2340    1.2334     +0.05     -1.59    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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