专栏节选：谁还要新台币？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月7日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾最近开放人民币业务，本地民众可透过人民币存款赚取较高的利率。目前新台币利率几近于零，令那些依赖利息所得度日的退休族群，生活压力大增。也因此，导致台湾退休年龄延后，进而压缩年轻人获取较高薪资的工作机会。同时，这也抑制消费并拉高储蓄，因为民众需要较高的储蓄资金，来弥补低利率的差额。

这些问题造成民众对人民币存款业务的强大需求，而目前每人每天限额兑换二万元人民币。

再看看以下资料：目前台湾的出口几乎一半是输往中国、台商在中国累积投资金额已占ＧＤＰ的将近一半，中国旅客占来台观光客人数也差不多一半，约有六．五％的台湾人口住在中国等；台湾的经济禁不起与人民币脱钩太远。

或许这就是为什么过去五年来，新台币与人民币的关联性较其他货币，如美元、日圆或韩元，来得紧密的原因。事实上，新台币和人民币汇率的波动风险不大，因此，人民币的收益率愈高，对台湾存款人的吸引力就愈大。去年，中国光增加的货币供给，就是台湾总货币供给的两倍。

综合以上各种因素，对高收益的需求、低汇率风险、台湾和大中华经济圈对人民币的需求，以及人民币市场的庞大规模，我们必须思考，新台币就算不会完全消失，但是否有被边缘化的风险？

当然，有些作为可以减缓这个趋势。例如，台湾储蓄者取得的人民币，只能在离岸金融市场流通。由于我们没有办法取得中国本身的庞大货币供给，因此，就某种程度而言，台湾民众对人民币存款的需求，超越其本身的供给；基本上，这表示人民币利率将逐渐与新台币利率靠拢；至少在中国开放两岸资本帐之前，双边的利差将逐步拉近。不过届时，新台币将面临更大的挑战，与港元的情况一样。

撇开主权挑战不谈，我们可以从欧元的经验中得知，多个国家和经济使用单一货币虽然有其利益，但也存在风险；台湾应该提早采取一些防范措施，以免新台币被吸纳入人民币体系，进而被边缘化。

首先，提升新台币作为存款与交易货币的吸引力；当然，这并不容易，因为最终这意味着，应先将台湾打造成更快速成长及收益更高的经济体。投资报酬率较高，将有助于拉高银行放款利率，进而提升存款利率。

其次，这点比较容易达成，便是降低新台币作为投资和交易货币的障碍，也就是要台湾资本市场自由化，允许引进更多类型的投资工具。换言之，要让台湾银行业自由化，并且松绑外国机构进入新台币计价的资本市场。前副总统萧万长最近也呼吁类似的改革。

随着民众纷纷将新台币转存人民币，台湾又掀起一波资金出走潮；我们应该加快脚步，让固定收益市场自由化，多让外国投资机构参与，以弥补这股资金空缺。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.