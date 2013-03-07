专栏节选：日圆贬值的国际战略--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自3月7日出版的当期「老谢开讲」专栏) 从去年十一月以来，日圆急贬掀起的「安倍经济学」，成了全世界最受瞩目的焦点。安倍还没有选上首相之前，就透过媒体放话，要让日圆急贬，并且把日本通膨目标值设定在二％，他扬言要尽一切力量，来挽救陷入通缩的日本「失落二十年」经济困局。

大家对安倍的暴冲看法两极，我感受最深的是「日圆先生」榊原英资先后接受︽财讯︾双周刊、︽今周刊︾及︽经济日报︾三次访问，印象最深刻的是他非常不看好安倍经济学，他在︽财讯︾双周刊的访问中说，他手上的资产只剩债券，一张股票都没有。

**榊原一改过去看衰世界经济论调**

到了二月四日出刊的八四一期︽今周刊︾，榊原对安倍的政策嗤之以鼻，他还警告安倍经济学将形成「安倍泡沫」，将重创日本股市。他直言安倍的货币政策不会有什么真正的效果，他认为日圆是超跌状态，没有贬值的理由，长期来说，八十五日圆才是合理价位，以区间来说，日圆合理价位应在八十三至九十三日圆之间。他直言：「安倍团队说要让日圆贬值到九十五日圆，我看是很难！」他并且警告，日经指数的上涨，一点根据也没有。

不过榊原从︽财讯︾双周刊到︽今周刊︾，直截了当看衰安倍的看法，他在二月二十六日接受︽经济日报︾访问时，语气温和很多。首先他修正未来六到十二个月之内，日圆汇价应该会维持九十至九十五日圆兑一美元的价位，不至于贬破一○○日圆关卡，只要日圆维持目前价位，就不会有太多问题，也不会冲击到日本消费者与企业，更不会引发亚洲货币大贬值。他还预测日圆长线的区间，已从七十八至八十八日圆上移到八十八至九十八日圆的箱形区间。

比较难得的是，榊原一改过去看衰世界经济的论调，他从对股市逢高都是卖点，全球经济看不到春天，如今改口说，今年全球经济表现会优于去年，可以说是复苏之年。虽然不知道复苏会持续多久，不过全球复苏的经济环境，日本会受惠。

榊原对景气转好的判断转折：「一年前还无法预测到经济好转的速度会加快，景气是从去年秋天开始回温，美国从○八年雷曼兄弟破产后，资产负债表的问题持续多年，但已逐渐改善。﹂榊原去了一趟美国，发现美国人对美国的经济成长非常乐观。至于欧债的问题，榊原也一改过去的悲观，他认为去年此时，大家还在担心欧债的问题，但自从欧洲央行大量注入资金到市场，他也直言欧债危机过去了。

榊原英资先生一向直言敢言，我长期追踪他的观点，从元月接受︽财讯︾双周刊专访，二月初接受︽今周刊︾访问，到二月底又接受︽经济日报︾访问，也许是他去了一趟美国，接受到美国景气好转的洗礼，让他对世界经济变得乐观，也不再直言力斥安倍经济学是「泡沫」。

**大前研一认为日本ＱＥ已逐渐看到成效**

另一位也是我经常注意的策略大师大前研一。春节过后，东元集团黄茂雄会长邀请我到他为大前研一筹组的「向研会」去演讲，黄茂雄会长特别提到今年过年他与大前研一一起在澳洲过年，他与大前两人有一段对谈，大前研一直言，日本的ＱＥ︵量化宽松货币政策︶已逐渐看到成效，若用心经营，应该会成功。

大前认为安倍政府已得到美国政府支持，大家都希望日本在将近二十年的不景气之后，经济可以复苏。大前判断日圆贬到一○○以上应有可能，这点看法与榊原不同。大前判断的是「过去几年日圆最高升到七十八，最低贬到一二○，因此，取中间值九十至一○○日圆是合理价位。

至于日圆贬值是不是会造成亚洲货币全面竞贬，大前认为不会。他认为要看各国经济成长的本质，东南亚各国仰赖外国进口原物料及设备，内需市场为重，出口产值不多，因此，货币贬值对东协国家不利。再加上东南亚国家劳务出口，国外的劳务所得汇回国内，所以，不会带起贬值效应，反而是台湾、中国、韩国以出口为主，受到货币贬值影响较大。大前直指，真正需要货币贬值的，是台湾及韩国。

大前也认为安倍二％的通膨目标值是可以接受的，因为政府有很多工具抑制通膨，榊原与大前两人共识最高的是，安倍这次请回了亚洲开发银行总裁黑田东彦出任日银总裁，大前认为黑田会打破过去日本央行专管金融，不配合经济发展政策的旧思惟，并且，取得美国及主要经贸对手国家的充分谅解，推动有利于日本的政策。

从榊原与大前两人对安倍的看法，榊原从高度质疑，如今逐渐认同；大前则高度认同安倍的政策，但他们两人在国际战略上着墨都不多，只有大前提及日本已取得美国的支持，这是很重要的观点。

日本从去年第四季开始蜕变，自一九九○年以来，日本经济一蹶不振，日本股市每年的表现都是敬陪末座；但是去年十一月日本股市在安倍挥舞指挥棒后，开始出现巨大转折。去年下半年，日经指数一直都盘旋在八五○○点上下加减三百点的区间，但是十一月起从八四八八．一四点，跟着日圆狂贬，日经指数到三月五日又创了一一七七九．四二点的新高纪录，日经指数在一三年以来的涨幅高达一三．三％，在亚洲仅次于菲律宾，这是很可怕的纪录。

假如从一二年以来的全球股市表现来看，过去一年多，全世界只有菲律宾、泰国股市涨幅超过五成，另一个是深圳Ｂ股转Ｈ股计画，造成深圳Ｂ股大涨四九．八％，日本大涨三七．二七％，在全球也是佼佼者。而日经指数的涨幅全是在去年十一月以后所创造出来的，从去年十一月以来，日经指数大涨三八．八％，可见日圆贬值对日本经济的影响有多么重大。

**日圆贬值，对日企带来的短期效益颇大**

一一年，我两次带团去考察日本企业，我们到优衣库︵UNIQLO︶总部参访时，优衣库股价才一万一九五○日圆，如今涨到二万六○○○日圆；对日圆贬值反应最敏锐的丰田汽车，则从二三三○日圆急涨到五○五○日圆，这一波日圆贬值，日本汽车厂受益最大，像日野自动车从三七三日圆涨到一○一四日圆，日产从六三九日圆涨到一○一一日圆，马自达从八十五日圆大涨到三三四日圆，大发从一二一七日圆涨到一九八七日圆，本田从二二九四日圆大涨到三六二○日圆，汽车股股价大涨，市值大增，进一步又增强日本汽车业的竞争实力。

原本奄奄一息的家电、电子集团，像索尼从七八五日圆爬上一五五一日圆，松下从三七六日圆涨到七八一日圆，也都涨了一倍，至少可以喘一口气。可见，这一波「安倍经济学」，一口气让日圆从七十七．一三三贬到九十四．七五一日圆后，一度拉升回到九十一至九十二日圆之间，目前在九十三．五三日圆盘旋，可以想见，日圆贬值对日本企业带来的短期效益何其之大。

我们回头看看日圆的历史，日圆在二次大战后从三六○兑一美元开始，日本从战败国，慢慢让经济复苏，到了一九八五年︽广场协议︾之前，日圆来到二六三．五兑一美元，到了︽广场协议︾之后，日圆开始快步升值。到了九五年，日圆狂升到七十九．七五兑一美元，这是日圆真正的主升段，也是让日本陷入泡沫危机最主要的推手。

九五年之后，日圆的升值已进入末升段，最后的一段升值出现在一一年日本三一一之后，大家原本以为日本地震、海啸、核灾齐来，势必重创日本经济，日圆势必狂贬，没想到日本人把海外资金汇回国内救急，又让日圆升到七十五．五八才停止。

假如以日本小泉纯一郎（○一到○六年）的五年任期为基准，小泉之前有十二任首相，小泉之后有六任首相，加上小泉本人，总共有十九任首相，大家无不努力拚经济，每位首相都想尽办法要让日圆贬值，但都不得其门而入。日圆总是升多贬少，但是到了安倍，为什么变得不一样，这其间最大的转折，应是美国改变了态度。

**安倍有美国加持，背后有中国崛起的背景**

在安倍之前，日本经历了三任民主党首相，从鸠山由纪夫、菅直人到野田佳彦，都落得灰头土脸下台。安倍是自民党重获执政的关键人物，安倍有了美国加持，背后有中国崛起的背景。在二十世纪，日本是亚洲最大的巨人，但是一九七八年中国崛起，到了○五年中国ＧＤＰ︵国民生产毛额︶首度超越日本，如今两者差距愈拉愈远。

中国从经济小国翻身变成经济大国，如今市值坐七望八兆美元，已达美国的一半，中国与美国变成全球Ｇ２两大强国。以美国的国际战略，中国崛起，美国势必把过去战略布局的重点从美苏争霸，制衡欧洲，坐镇中东、中亚，到重返亚洲。

在希拉蕊当国务卿时代，她努力穿梭东协国家，东协各国经济奋力摆脱九七年的亚洲金融风暴袭击，美国加持扮演了重要角色。美国急欲在中国的外围增加更多坚强的盟友，这是美国重返亚洲的重要大步，但是真正够实力，能够抗衡中国的则非日本莫属。如果日本经济一直一蹶不振，一直失落下去，中国独大，对美国威胁势必大增。于是去年下半年，突然出现一出微妙的钓鱼台戏码，这是美国重返亚洲最戏剧变化的起点。

美国要拉日本一把，最简单的策略是让日圆回到日本最舒服的位置，什么是日本最舒服的位置，我认为九十五、一○○或一○五日圆兑一美元都有可能。这次日圆从七十七．一三三口气贬值到九十四．七五一，只是日圆贬值跨出的一大步而已。在这个区间，日本企业先进行调适，看看情况好了多少；另一方面，也审视一下日本贸易对手国适应的情况，再决定日圆下一波贬值的方向。换句话说，日圆仍看贬，要到日本经济真正好起来为止。

要看美国拿日本牵制中国的战略，下一个战场，会从钓鱼台拉到亚洲开发银行总裁这个位置上，安倍将黑田东彦请回日本担任日本银行总裁，黑田东彦的辞呈三月十八日生效，亚银理事会必须重选新总裁。这几天，︽亚洲华尔街日报︾就出现一篇题为「日本担心中国抢夺亚银行长」的报导。

亚银总裁从一九六六年成立以来都是日本「世袭」，总裁都由日本财金官员担任，黑田就当过日本前大藏省财务官，日本把持了近半世纪的亚银总裁，这次恐怕面临中国强力挑战。︽华尔街日报︾报导，日本副首相兼财务大臣麻生太郎已着手竞选下一任亚银总裁；但中国也加强备战中，中国在亚银的投票权有六．一五三％，日本则有一四．四七七％，中国若要取得亚银总裁，必须拉拢其他拥有投票权的国家，这其中印度、澳洲、印尼、美、加、韩、德各国都有四％以上的影响力。因此，日本与中国下一轮的争夺战，恐怕会在亚银总裁上面又一次摊牌。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.