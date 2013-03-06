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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 12:47 BJT

标题新闻：美国总统奥巴马已要求CFTC主席詹斯勒续任，但詹斯勒尚未决定去留--消息人士

注：CFTC为美国商品期货交易委员会的简写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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