中国债市动态：新债定位偏低对现券影响有限，政策面不确定性令观望气氛浓厚

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透上海3月6日 - 中国银行间市场周三早盘现券变动不大。稍早招标续发行的国债中标收益率偏低对市场提振作用有限，公开市场近期变化连连，政策面的不确定性令观望气氛浓厚。
交易员指出，近期一二级市场的分化局面愈发明显。配置需求仍在，但由于后市走向不明，机构大多首选一级市场配债。
“比较纠结，政策也没有什么指引，大家有点失去方向感了，”北京一银行交易员称。
他指出，除货币政策的不确定外，昨日公布的政府工作报告也了无新意，从中难寻获后市走向的更多线索。
在强劲的配置需求推动下，中国财政部周三续发行的五年期国债，中标收益率低于预期及二级水平。 业内人士稍早透露，该220亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.1976%，低于此前3.24%的市场预测均值。
中国今年设定的GDP(国内生产总值)增长目标为7.5%左右，与去年目标相同；CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右，去年目标为4%左右；今年M2(广义货币供应量)增长目标13%左右,去年目标为14%。中国2012年GDP实际增幅7.8%，CPI上涨2.6%，M2增长13.8%。
今年春节后，为应对现金回流银行体系以及外汇占款高增长，中国央行公开市场意外变招，重启暂停近八个月的正回购回收流动性，并暂停了逆回购操作。而上周四和本周二央行公开市场均暂停了操作。
剩余期限约为3.95年的固息国债120003券最新成交收益率 报3.2550%,与上日尾盘持平.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。