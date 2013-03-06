中国债市动态：新债定位偏低对现券影响有限，政策面不确定性令观望气氛浓厚

路透上海3月6日 - 中国银行间市场周三早盘现券变动不大。稍早招标续发行的国债中标收益率偏低对市场提振作用有限，公开市场近期变化连连，政策面的不确定性令观望气氛浓厚。

交易员指出，近期一二级市场的分化局面愈发明显。配置需求仍在，但由于后市走向不明，机构大多首选一级市场配债。

“比较纠结，政策也没有什么指引，大家有点失去方向感了，”北京一银行交易员称。

他指出，除货币政策的不确定外，昨日公布的政府工作报告也了无新意，从中难寻获后市走向的更多线索。

在强劲的配置需求推动下，中国财政部周三续发行的五年期国债，中标收益率低于预期及二级水平。 业内人士稍早透露，该220亿元人民币五年期续发国债，中标收益率为3.1976%，低于此前3.24%的市场预测均值。

中国今年设定的GDP(国内生产总值)增长目标为7.5%左右，与去年目标相同；CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右，去年目标为4%左右；今年M2(广义货币供应量)增长目标13%左右,去年目标为14%。中国2012年GDP实际增幅7.8%，CPI上涨2.6%，M2增长13.8%。

今年春节后，为应对现金回流银行体系以及外汇占款高增长，中国央行公开市场意外变招，重启暂停近八个月的正回购回收流动性，并暂停了逆回购操作。而上周四和本周二央行公开市场均暂停了操作。