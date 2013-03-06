《人民币焦点》跨国企业使用意愿有限，人民币国际化进程遭遇阻力

挪威汽车零部件生产企业Defa Technology中国区总经理Per Lindvall表示，该公司提供人民币结算和发票，但只有亚洲企业接收。“如果碰上北美的同行，他们会说，‘你是不是疯了？’他们不会那样做。”

开展人民币业务的银行暗示，企业使用人民币交易可最多节省7%的交易成本。汇丰银行近期根据对中国企业客户的调查得出估计，认为中国41%的供应商在以人民币进行交易结算时，愿意提供最多3%的折扣。

然而，许多企业高官担心中国对资金出入境的种种管制，这点折扣并不能让他们动心。例如，2008年北京奥运会时，向主办方租借发电机的英国亚力克公司(Aggreko) 就以美元收费。该公司亚太区财务主管Prabhakar Kesavan说，以人民币收费可以节约成本，这固然有吸引力，但“等到把利润汇出该国，还需要考虑什么问题？我就不清楚了。”

放宽资本流动管制有助于降低此类不确定性。但这样做就会让中国经济面临资本快速流入或流出的冲击，这类冲击已经让其它开放程度更高的经济体吃了不少苦头。

中国应在人民币国际化的道路上走多快？中国官员和经济学家对此分歧明显。“进展正在放慢，因为这一过程是否能够得到必要的控制，政府的态度有些保留。”康奈尔大学经济学家暨国际货币基金组织(IMF)前中国主管Eswar Prasad说。

“人民币的魅力当然可以理解，”Prasad说，“但我认为它不会很快成为一种非常重要的国际货币。”(完)