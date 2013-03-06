《人民币焦点》跨国企业使用意愿有限，人民币国际化进程遭遇阻力

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
挪威汽车零部件生产企业Defa Technology中国区总经理Per Lindvall表示，该公司提供人民币结算和发票，但只有亚洲企业接收。“如果碰上北美的同行，他们会说，‘你是不是疯了？’他们不会那样做。”
开展人民币业务的银行暗示，企业使用人民币交易可最多节省7%的交易成本。汇丰银行近期根据对中国企业客户的调查得出估计，认为中国41%的供应商在以人民币进行交易结算时，愿意提供最多3%的折扣。
然而，许多企业高官担心中国对资金出入境的种种管制，这点折扣并不能让他们动心。例如，2008年北京奥运会时，向主办方租借发电机的英国亚力克公司(Aggreko) 就以美元收费。该公司亚太区财务主管Prabhakar Kesavan说，以人民币收费可以节约成本，这固然有吸引力，但“等到把利润汇出该国，还需要考虑什么问题？我就不清楚了。”
放宽资本流动管制有助于降低此类不确定性。但这样做就会让中国经济面临资本快速流入或流出的冲击，这类冲击已经让其它开放程度更高的经济体吃了不少苦头。
中国应在人民币国际化的道路上走多快？中国官员和经济学家对此分歧明显。“进展正在放慢，因为这一过程是否能够得到必要的控制，政府的态度有些保留。”康奈尔大学经济学家暨国际货币基金组织(IMF)前中国主管Eswar Prasad说。
“人民币的魅力当然可以理解，”Prasad说，“但我认为它不会很快成为一种非常重要的国际货币。”(完)
(编译 蔡美珍/高琦/石冠兰/郑茵 审校 程琳/石冠兰/沈以文)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。