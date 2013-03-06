中国央行：对外汇占款观察期应放长，不要仅凭单月数据就得出结论--行长

路透上海3月6日 - 中国1月外汇占款激增引发广泛关注。中国人民银行行长周小川周三表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。

他在“两会”间隙并对记者表示，关于外汇占款问题，首先要看到，它不是一个平稳的数字，因为它涉及到国际市场和资本流动，特别是在西方经济情况不确定性很大的背景下，美国有债务问题，欧洲有主权债务问题，国际市场情绪波动比较大，资本流动也有波动。

周小川还谈到，有很多国内的金融机构、企业还有家庭也都有很多自己的经营活动，手里既有人民币账户，也有外汇账户，根据他们的预期和估计及需要，有时候多放一些人民币，有时候多放一些外汇。这样也会导致外汇市场上的交易，比如卖人民币多还是买人民币多的问题，这些活动也会影响外汇占款。

“外汇占款的观察最好期限还是放长一点，不要一个月之内就想得出什么结论。”他称。

对于货币政策会否收紧，周小川表示，货币政策应该说还是稳健的货币政策，但是相对于应对金融危机高峰期来讲，显然是收紧了，不过还是能够正常支持政府工作报告所提出的经济增长和物价水平。

关于城镇化融资问题，他指出，在城镇化中，特别是涉及城镇化的城市基础设施和公用设施方面，可以借鉴国际上的金融工具，比如资产证券化、市政债等工具。

针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲稍早表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。

中国央行周二公布的数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。 (完)