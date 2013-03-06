中国央行：对外汇占款观察期应放长，不要仅凭单月数据就得出结论--行长

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透上海3月6日 - 中国1月外汇占款激增引发广泛关注。中国人民银行行长周小川周三表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。
他在“两会”间隙并对记者表示，关于外汇占款问题，首先要看到，它不是一个平稳的数字，因为它涉及到国际市场和资本流动，特别是在西方经济情况不确定性很大的背景下，美国有债务问题，欧洲有主权债务问题，国际市场情绪波动比较大，资本流动也有波动。
周小川还谈到，有很多国内的金融机构、企业还有家庭也都有很多自己的经营活动，手里既有人民币账户，也有外汇账户，根据他们的预期和估计及需要，有时候多放一些人民币，有时候多放一些外汇。这样也会导致外汇市场上的交易，比如卖人民币多还是买人民币多的问题，这些活动也会影响外汇占款。
“外汇占款的观察最好期限还是放长一点，不要一个月之内就想得出什么结论。”他称。
对于货币政策会否收紧，周小川表示，货币政策应该说还是稳健的货币政策，但是相对于应对金融危机高峰期来讲，显然是收紧了，不过还是能够正常支持政府工作报告所提出的经济增长和物价水平。
关于城镇化融资问题，他指出，在城镇化中，特别是涉及城镇化的城市基础设施和公用设施方面，可以借鉴国际上的金融工具，比如资产证券化、市政债等工具。
针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲稍早表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。
中国央行周二公布的数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。 (完)
欲浏览中国两会相关新闻，请点选 (发稿 曹巍浩; 撰写 边竞; 审校 张喜良)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。