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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 12:53 BJT

路透基点：华能轮台电厂将获得22.8亿元人民币贷款--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，华能轮台电厂将获得22.8亿元人民币(3.67亿美元)18年期定期贷款，用于发电项目。

中国国家开发银行新疆分行是该贷款的牵头行，承贷11亿元。中国建设银行(3.8亿元)、中国银行(3亿元)、昆仑银行(3亿元)和中国进出口银行(2亿元)均为承贷行。

该贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%，有三年宽限期。

资金将用于位于新疆乌鲁木齐轮台县的2x350MW热电项目。据当地媒体报导，该项目将在2013年上半年投建，预计在2014年底完工。

华能轮台电厂是华能集团全资控股的华能新疆能源开发有限公司的子公司。(完) (编译 白云; 审校 程琳)

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