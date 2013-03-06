路透基点：华能轮台电厂将获得22.8亿元人民币贷款--RLPC

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，华能轮台电厂将获得22.8亿元人民币(3.67亿美元)18年期定期贷款，用于发电项目。
中国国家开发银行新疆分行是该贷款的牵头行，承贷11亿元。中国建设银行(3.8亿元)、中国银行(3亿元)、昆仑银行(3亿元)和中国进出口银行(2亿元)均为承贷行。
该贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%，有三年宽限期。
资金将用于位于新疆乌鲁木齐轮台县的2x350MW热电项目。据当地媒体报导，该项目将在2013年上半年投建，预计在2014年底完工。
华能轮台电厂是华能集团全资控股的华能新疆能源开发有限公司的子公司。(完) (编译 白云; 审校 程琳)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。