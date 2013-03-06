中国货币市场：回购利率跌幅趋缓，流动性渐宽下仍有续降空间

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透上海3月6日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购加权利率 延续昨日下跌行情，但跌幅趋缓。整体流动性渐宽，按此形势，业内人士认为，回购利率后续仍有一定续跌空间。
交易员表示，昨日的公开市场操作缺席及准备金补缴均未改变资金面回暖的趋势，今日流动性呈现“供大于求”的局面。同时外汇占款增长较快亦助力流动性宽松，前期飙涨的资金成本仍在回调通道里，或将回调到春节前水平。
“今天比昨天平稳，市场不缺钱，总体看还是有借钱需求的（机构）多...看情况资金利率还得降一点，原先涨的太离谱，可能回到（春节）节前水平。”上海一银行交易员称。
银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自节后起从低位反弹，上周更是突破波动区间主轴快速攀升。近日两个品种加权利率均创下年内新高。七天加权最高曾至约4.43%。
中国央行周二公布数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。[ID：nL4T0BX4ON]
针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲周三表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。[ID：nL4T0BY0M8]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12：35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8563 3.0120 -15.57
七天 2.9962 3.1859 -18.97
14天 3.1700 3.3887 -21.87
上交所债券回购
其中:隔夜 3.0600 1.1000 196.00
七天 2.9000 2.9000 0.00
14天 3.2000 3.3500 -15.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8896 3.0500 -16.04
七天 3.0000 3.2200 -22.00
14天 3.1900 3.3600 -17.00
shibor
其中:隔夜 2.8580 3.0180 -16.00
七天 2.9980 3.1890 -19.10
三个月 3.8866 3.8918 -0.52
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 刘昕; 审校 林高丽)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。