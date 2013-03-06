中国货币市场：回购利率跌幅趋缓，流动性渐宽下仍有续降空间

路透上海3月6日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购加权利率 延续昨日下跌行情，但跌幅趋缓。整体流动性渐宽，按此形势，业内人士认为，回购利率后续仍有一定续跌空间。

交易员表示，昨日的公开市场操作缺席及准备金补缴均未改变资金面回暖的趋势，今日流动性呈现“供大于求”的局面。同时外汇占款增长较快亦助力流动性宽松，前期飙涨的资金成本仍在回调通道里，或将回调到春节前水平。

“今天比昨天平稳，市场不缺钱，总体看还是有借钱需求的（机构）多...看情况资金利率还得降一点，原先涨的太离谱，可能回到（春节）节前水平。”上海一银行交易员称。

银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自节后起从低位反弹，上周更是突破波动区间主轴快速攀升。近日两个品种加权利率均创下年内新高。七天加权最高曾至约4.43%。

中国央行周二公布数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。[ID：nL4T0BX4ON]

针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲周三表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。[ID：nL4T0BY0M8]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12：35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8563 3.0120 -15.57

七天 2.9962 3.1859 -18.97

14天 3.1700 3.3887 -21.87

上交所债券回购

其中:隔夜 3.0600 1.1000 196.00

七天 2.9000 2.9000 0.00

14天 3.2000 3.3500 -15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8896 3.0500 -16.04

七天 3.0000 3.2200 -22.00

14天 3.1900 3.3600 -17.00

shibor

其中:隔夜 2.8580 3.0180 -16.00

七天 2.9980 3.1890 -19.10

三个月 3.8866 3.8918 -0.52