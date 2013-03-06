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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 12:57 BJT

路透基点：乌鲁木齐市土地储备中心将获得16.2亿元人民币贷款--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，乌鲁木齐市土地储备中心将从两家银行获得16.2亿元人民币(2.6亿美元)两年期定期贷款。

国家开发银行新疆分行是该贷款的牵头行，承贷11.34亿元。中国银行新疆分行亦参贷，将提供余下的4.86亿元贷款。

该贷款利率为央行基准利率的100%，期限为三年。

资金将用于位于乌鲁木齐市经济技术开发区的土地储备中心分部。

乌鲁木齐市土地储备中心隶属该市国土资源局。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)

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