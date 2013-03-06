《加元汇率分析》加元恐将进一步下跌，受加拿大经济疲态拖累

Oppenheimer Funds资产组合经理Alessio de Longis称，自1月中以来该基金的加元仓位“极为低配”。其帮助监管的资产规模有240亿美元。

“加拿大经常帐赤字严重恶化，房市非常高估，”de Longis表示。“其他国家房市降温时，央行都还有相当大的降息空间，但由于加拿大指标利率仅1%，加国央行在这方面的回旋余地有限。”

分析师认为，加拿大财务境况稳固，还拥有七国集团(G7)国家中难得的AAA债信评等，可望在加元下跌时扮演缓冲的角色。但他们警告表示，北美石油生产出现重大变化，已使美国对加拿大供应的依赖度降低，令加元易受打压。

管理Currencies Opportunities Fund基金的de Longis说，他的团队一直在现汇市场公开出脱加元，并在期权市场买进看空的卖权。

“我们预期加元/美元到年中将触及1.05-1.06加元，并认为1.10-1.20加元也是合理的价位。”他说。

期权市场显示，存在偏向美元买权的坚稳需求，三个月风险逆转指标 上周最高交投于1.3%，为2012年9月以来最高。

Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示，动量指标暗示美元将进一步上扬。她指出，近日50日移动均线向上交叉越过200日移动均线，显示美元走势偏多。

即便短期内美国经济增长受3月1日开始的政府减支打击，对加元也不太可能有帮助。美国银行美林在周一的一份研究报告指出，鉴于加拿大对美国经济的曝险甚深，美国增长疲软也不利加元。

不过分析师说，加元的长期展望则比较乐观。他们称，仍预计加拿大央行升息的时间将远早于美联储。

Scotiabank预测加元/美元短期内在1.04加元，但同时也预估年底前会到达1.01加元，2014年底料触及0.99加元。(完) (编译 梁睿雪/张若琪 审校 龚芳)