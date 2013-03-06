东京美债：公债价格微跌，上日美股大涨打击债券买需

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
不过法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki称，考虑到上周起生效的美国政府支出削减措施可能造成的经济影响，很难认为10年期美国公债收益率将大幅上涨。
“美国经济目前表现不是很糟...但最终就业可能会受到下行压力。”Fujiki称。他是指政府削减支出可能给经济造成的影响。
其并称，未来一个月10年期美国公债收益率或将在大约2.0-1.8%的区间内交投。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 李春喜/程琳/张若琪)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。