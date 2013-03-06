东京美债：公债价格微跌，上日美股大涨打击债券买需

不过法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki称，考虑到上周起生效的美国政府支出削减措施可能造成的经济影响，很难认为10年期美国公债收益率将大幅上涨。

“美国经济目前表现不是很糟...但最终就业可能会受到下行压力。”Fujiki称。他是指政府削减支出可能给经济造成的影响。

其并称，未来一个月10年期美国公债收益率或将在大约2.0-1.8%的区间内交投。(完)

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