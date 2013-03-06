国际油市：布兰特原油期货持稳于112美元附近，因经济成长前景走强

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
“大宗商品正在补涨，”Astmax Investments的基金经理Tetsu Emori说，“中国GDP增长报告对石油需求十分利好，而且近期数据显示美国增长前景不错。这些都应该会支撑油价。”
他说，鼓舞人心的经济前景可能将布兰特原油到夏季时推到最少每桶120美元，美国原油则可能到100美元。
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美股昨日创纪录收盘高位，激励投资者增持风险仓位，拉高亚股、基本金属和大宗商品相关货币，而衡量美元兑一篮子货币表现的美元指数 下跌0.14%。
美股大涨部分是受到美国服务业数据的扶助。美国供应管理协会(ISM)周二公布，2月非制造业指数为56.0，为2012年2月来最高。
市场等待本周稍晚的美国非农就业报告，寻找美国经济现状的更多线索。油市同时关注委内瑞拉事态发展，此前该国总统查韦斯病逝。(完)
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(编译 王翔琼/隋芬; 审校 张若琪)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。