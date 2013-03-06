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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 13:21 BJT

国际油市：布兰特原油期货持稳于112美元附近，因经济成长前景走强

“大宗商品正在补涨，”Astmax Investments的基金经理Tetsu Emori说，“中国GDP增长报告对石油需求十分利好，而且近期数据显示美国增长前景不错。这些都应该会支撑油价。”

他说，鼓舞人心的经济前景可能将布兰特原油到夏季时推到最少每桶120美元，美国原油则可能到100美元。

浏览布兰特原油24小时走势分析的图表，请点选

(here)

美股昨日创纪录收盘高位，激励投资者增持风险仓位，拉高亚股、基本金属和大宗商品相关货币，而衡量美元兑一篮子货币表现的美元指数 下跌0.14%。

美股大涨部分是受到美国服务业数据的扶助。美国供应管理协会(ISM)周二公布，2月非制造业指数为56.0，为2012年2月来最高。

市场等待本周稍晚的美国非农就业报告，寻找美国经济现状的更多线索。油市同时关注委内瑞拉事态发展，此前该国总统查韦斯病逝。(完)

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(编译 王翔琼/隋芬; 审校 张若琪)

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