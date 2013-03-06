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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 13:47 BJT

东北亚情势：韩国军方称若朝鲜挑衅将予以回击

路透首尔3月6日 - 韩国军方周三称，已经做好充分准备，若朝鲜(北韩)动用武力将予以回击。昨日平壤方面威胁要撕毁1953年签订的朝鲜停战协定。

“如果朝鲜采取挑衅行为并威胁到我国人民的生命与人身安全，我们明确表示我们已做好全面准备来发起有力而果断的惩罚行动。”韩国军方一名少将在新闻发布会上表示。(完) (编译 程琳; 审校 隋芬)

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