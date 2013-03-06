东北亚情势：韩国军方称若朝鲜挑衅将予以回击

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透首尔3月6日 - 韩国军方周三称，已经做好充分准备，若朝鲜(北韩)动用武力将予以回击。昨日平壤方面威胁要撕毁1953年签订的朝鲜停战协定。
“如果朝鲜采取挑衅行为并威胁到我国人民的生命与人身安全，我们明确表示我们已做好全面准备来发起有力而果断的惩罚行动。”韩国军方一名少将在新闻发布会上表示。(完) (编译 程琳; 审校 隋芬)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。