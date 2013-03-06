澳新汇市：澳元受澳洲GDP数据提振上涨，带动新西兰元走升

迹象显示美国经济持续复苏，激励美国股市上日收在记录高位后，亚洲股市随之上扬，也提振了风险人气。

澳元自周一的低点已回升近0.02美元，若持续突破位于1.0290的双重顶阻力位，将开启升向1.0375的道路。

新西兰元/美元 上涨近0.2%至日高0.8342，追随澳元涨势，并延续自本周稍早所及两个月低点0.8193的反弹走势。

分析师称，来自当地企业和中长期投资大户的需求，将支撑新西兰元在0.8200上方。(完)

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