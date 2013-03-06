更新版 1-中国央行：人民币非常接近均衡点，货币战将无赢家--副行长

* 人民币汇率离均衡点已经非常接近

* 今年人民币汇率更富有弹性，基本稳定

* G20应恪守承诺，不要发动货币战 (新增更多言论和背景)

路透北京3月6日 - 在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行周三就汇率水平作出最新评论，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近，今年汇率将更加富有弹性。

易纲在今年“两会”(全国政协和人大)间隙还对记者说，中国央行已经减少对外汇市场的干预。他并表示，希望20国集团（G20）国家恪守承诺，不要发动货币战。

“实际上人民币汇率离均衡点已经很近，但具体均衡点究竟在哪儿谁也不知道，只有市场知道。”他表示，“因为每天市场供求都有变化，所以均衡点也是随之变动的，所以人民币汇率方向应该是变化的、富有弹性的。”

易纲称，今年将沿着这个方向改革开放，汇率将更加均衡、富有弹性，会基本稳定。

事实上，早在去年3月“两会”记者会上，中国国务院总理温家宝就已经称“人民币汇率有可能已经非常接近均衡水平”。昨日出炉的中国2013年政府工作报告指出，要继续稳步推进利率、汇率市场化改革，扩大人民币跨境使用，逐步实现人民币资本项目可兑换。

中国外汇交易中心人民币/美元即期 汇价最新报6.2162元，较去年底升值0.2%。人民币升值步伐在去年明显放慢，全年仅升值1%。

中国社会科学院学部委员余永定昨日称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。

**货币战将没有赢家**

日本最新的量化宽松政策犹如打开全球新一轮竞争性货币贬值的潘多拉魔盒，中国也难以置身事外。易纲表示，希望各国货币当局恪守G20达成的共识，避免发动货币战。

“货币战是没有赢家的，对谁都没有利。”易纲说。

他表示，G20的共识是各国央行在制定货币政策时应以国内经济为依据，避免出现货币竞争性贬值。

虽然最新20国集团(G20)财经领袖承诺不以本币贬值来扶助出口，但各国央行正在不断向本国经济和金融体系注资，这并不利于维持汇率稳定。

去年10月和11月人民币兑美元大多处于日内涨停之中，彼时中国央行坚持较少干预汇市。而此后因主要经济体量化宽松政策导致国际资本流动加速，中国央行汇市干预开始增加。

今年1月外汇占款异常庞大即反映了央行被动投放货币。当月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。