香港已公布经济指标--2013/3/6

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年1月 零售值 +10.5 +9.1 +14.9 2013年1月 零售量 +10.4 +8.5 +9.1 2013年1月 综合消费物价指数（CPI） +3.0 +3.7 +6.1 2013年1月 甲类消费物价指数（CPI A +3.8 +4.2 +5.4 ） 2012年第四季 本地生产总值（GDP） +2.5 +1.4 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年11月-13年1月 12年10-12月 11年11月-12年1 月 3.4% 3.3% 3.2% ------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2013年1月 贸易赤字／盈余 -27.46 -47.95 -8.86 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ＊＊＊如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次＊＊＊ 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。