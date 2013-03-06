印度贸易：印度内阁明日将就允许额外出口小麦问题进行磋商--农业部长

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透新德里3月6日 - 印度农业部长Sharad Pawar表示，印度预计周四将研究允许额外出口小麦问题。
他对记者表示，“该提议列于明天内阁会议议程，请拭目以待。”
两名政府消息人士周二表示，全球第二大小麦产国--印度可能很快会允许额外出口500万吨小麦，以试图大幅削减政府库存。
政府已在2012年批准了450万吨的小麦出口，额外的500万吨将令出口总量达到950万吨。 (完) (编译 石冠兰；审校 张若琪)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。