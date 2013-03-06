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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 13:49 BJT

印度贸易：印度内阁明日将就允许额外出口小麦问题进行磋商--农业部长

路透新德里3月6日 - 印度农业部长Sharad Pawar表示，印度预计周四将研究允许额外出口小麦问题。

他对记者表示，“该提议列于明天内阁会议议程，请拭目以待。”

两名政府消息人士周二表示，全球第二大小麦产国--印度可能很快会允许额外出口500万吨小麦，以试图大幅削减政府库存。

政府已在2012年批准了450万吨的小麦出口，额外的500万吨将令出口总量达到950万吨。 (完) (编译 石冠兰；审校 张若琪)

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