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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 13:43 BJT

澳洲股市：收于四年半高位，Westpac股价攀升至历史新高

路透悉尼3月6日 - 澳洲股市周三上涨0.8%至四年半高位，因数据显示澳洲经济成长速度比全球其他富国更快，长达21个年头的经济扩张给市场带来信心。

美股收在历史新高，加上澳洲最大出口市场中国稳步成长，也激励投资人的信心。

根据初步数据，S&P/ASX 200指数 收高41.4点。该指数周三上涨1.3%。

Westpac Banking Corp 带领大盘上涨，股价攀升1.3%，达历史新高31.66澳元。(完)

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