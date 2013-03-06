更新版 1-中国金融：工行称目前其地方融资平台贷款绝大部分有现金流覆盖，财政担保不可取

* 目前工行地方融资平台贷款余额6,369亿元人民币

* 现金流能全部或基本覆盖的比例是98%

* 财政担保助力地方举债的办法不可取 (新增更多细节)

路透北京3月6日 - 中国银行业在地方融资平台的敞口一直备受关注。全球以市值计最大银行--中国工商银行 行长杨凯生周三透露，目前工行地方融资平台贷款余额为6,369亿元人民币，绝大部分有现金流覆盖。

他在“两会”小组讨论会上并称，真正应该担忧和改善的是地方财政的违规担保。在拉动内需扩大投资的过程中，为了让银行放贷，地方财政做了担保，甚至地方人大出具决议要求以后列入预算。

“这个事情不能简单看待，说不好听的，这是不讲原则的表现，逃废债的表现。”杨凯生表示，寄望于《预算法》的修改，不再新增这种违规担保，既有的承诺还得保留。

而在场的多位经济界政协委员对此表示赞同，认为地方财政此举“没有权限”。中国现行的预算法规定：“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，不列赤字。除法律和国务院另有规定外，地方政府不得发行地方政府债券。”

而为了绕道举债，才会出现地方政府融资平台这个概念。在各地加大基建投资力度的2009年之后，融资平台问题逐渐浮出水面，随着规范文件越发严格，各地平台公司和金融机构一道想出各种增信措施，其中就包括地方财政担保函。

杨凯生并表示，什么是地方政府融资平台现在舆论界有些概念不清。比如有个公司是地方政府100%控股的，但是商业化运作，比如地方交通厅控股的高速公路公司，是运作好多年的正常企业，一直在按时还本付息，现在也算在融资平台贷款规模里面。

“如果按照大融资平台概念，把高速公路等等这些都装进去，工商银行现在的地方政府融资平台贷款余额是6,369亿元人民币，比上年下降了470亿。不良贷款率0.39%，拨备覆盖率540%。”他透露。按照惯例，中国上市银行的2012年业绩报告将于3月末先后公布。

对于平台贷款的风险，杨凯生认为，关键在于这6,000多亿融资平台贷款的借款人未来产生的现金流足不足以覆盖他的债务，能否不动用财政预算，项目本身借款人本身就可以还钱。

他说，工行地方融资平台贷款中现金流能全部或基本覆盖的比例是98%多一点，全部现金流覆盖的比例是93%多一点。也就是说，这些部分与财政无关，不需要地方财政承担还本付息压力。