中国电力：今年用电量料增7%，将提升清洁能源投资比重--中电投高层

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透北京3月6日 - 中国五大电力集团之一的中国电力投资集团总经理陆启洲周三表示，预计今年社会用电量增幅在7%，高于去年5.5%的水平。他并称，公司将逐步增加清洁能源投资的比重。
陆启洲是在今年“两会”（全国人大和政协会议）间隙作上述表示的。
中国电力企业联合会此前发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。中国去年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时，同比增长5.5%。
因中国遭遇十面“霾”伏，此次两会期间环保问题备受关注。陆启洲表示，公司会逐步增加清洁能源投资的比重,“现在火电投资占整个投资30%左右，新能源、风电、太阳能发电占37%，核电、水电加起来占20%左右。”
中电投旗下上市公司包括上海电力 、九龙电力 、中国电力 、吉电股份 和露天煤业 等。 (完)
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路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。