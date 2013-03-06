版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 13:58 BJT

台湾股市：受防御类股支撑小幅收高17.59点，但宏达电重挫

路透台北3月6日 - 台湾股市周三收高0.22%，受汽车 和食品类指数 等防御股涨势提振，这两类股分别上扬1.8%。

然而宏达电 重挫6.4%，因媒体报导该公司恐出现上市以来首个季度亏损。

加权股价指数 收高17.59点，报7,950.30点。

初步数据显示，大盘成交值 为944.87亿台币，上日为931.96亿。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐