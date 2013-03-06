能源产业：缅甸将松绑外企竞标海上油气田的资格限制--政府消息人士

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透曼谷3月6日 - 缅甸能源部一位高级官员表示，缅甸可能在4月开始的海上新油气田竞标案中，允许外国企业竞标全部的股权，免除外企必须寻求本地合伙人的限制。
“现正在安排于4月展开24处海上油田的招标。这次最重要的地方是，投资者无须与本地企业组建授权合资的形式，”一位不愿具名的官员说。
缅甸能源部在1月已将18处陆地油气田进行招标。
“那项招标案截止期限是3月16日。在那之后我们打算在4月再开放约25处海上油田招标，其中大多数是深海油田，少数位于浅海地区。”这位官员说。
竞标18座境内油气田项目的业者，仍须有本地合伙人。
该官员表示，国际巨擘例如皇家荷兰/壳牌石油集团 、雪佛龙CVX.N>、康菲石油国际(ConocoPhillips) 、艾克森美孚 均在等候竞标新的海上油气田标案。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。