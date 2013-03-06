《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-3月6日

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *铁道部 600 200 12 3/8招标 国开行 AAA 3/11 3/12 农业银行 ======================================================================================== *仙琚制药 4 2 12 3/8簿记建档 招商银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== *厦门厦商集团 5 2 12 3/8簿记建档 兴业银行 AA 3/11 3/12 ======================================================================================== *福建能源集团 6 6 12 3/8簿记建档 中信银行 AA+ 3/12 3/13 ======================================================================================== *京能清洁能源 18 9 12 3/8簿记建档 招商银行 AAA 3/11 3/12 交通银行 ======================================================================================== *江苏交通控股 22 22 6 3/8簿记建档 工商银行 AAA 3/11 3/12 ======================================================================================== *厦门轻工集团 13 6 12 3/11簿记建档 兴业银行 AA- 3/12 3/13 光大银行 ======================================================================================== *浙江日发控股 4 2 12 3/12簿记建档 中国银行 AA- 3/13 3/14 ======================================================================================== *无锡灵山文化 4.6 2.3 12 3/12簿记建档 广发银行 AA 3/13 3/14 旅游集团 ======================================================================================== *齐峰股份 5 5 12 3/12簿记建档 中国银行 AA- 3/13 3/14 ======================================================================================== *邯郸交通建设 6 3 12 3/12簿记建档 交通银行 AA 3/13 3/14 ======================================================================================== *徐工集团工程 70 20 9 3/12簿记建档 交通银行 AAA 3/13 3/14 机械公司 国开行 ======================================================================================== *北方水泥公司 12 12 12 3/12簿记建档 招商银行 AA 3/13 3/14 ======================================================================================== *西王集团 23 13 12 3/12簿记建档 农业银行 AA 3/14 3/15 ======================================================================================== *金隅股份 76 20 12 3/12簿记建档 交通银行 AA+ 3/13 3/14 农业银行 ======================================================================================== *厦门国贸 12 8 12 3/12簿记建档 建设银行 AA 3/13 3/14 ======================================================================================== *中国中冶 50 20 12 3/12簿记建档 交通银行 AAA 3/13 3/14 浦发银行 ======================================================================================== *辽宁忠旺集团 20 10 12 3/13簿记建档 浦发银行 AA 3/15 3/18 进出口行 ======================================================================================== *山西杏花村 14 7 12 3/13簿记建档 交通银行 AA+ 3/14 3/15 汾酒集团 中国银行 ======================================================================================== 宝钢集团 16 8 12 3/7簿记建档 工商银行 AA 3/8 3/11 新疆八一钢铁 ======================================================================================== 国泰君安证券 100 15 3 3/7招标 工行/建行等 AAA 3/8 3/11 ======================================================================================== 久立特材 5 2 12 3/7簿记建档 招商银行 AA- 3/11 3/12 ========================================================================================= 铁汉生态 5 2.5 12 3/8簿记建档 平安银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== 华邦颖泰 10 4 12 3/8簿记建档 南京银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *重庆西永微电 7.5 7.5 5 3/12簿记建档 中金公司 AA+ 3/13 3/14 子产业园区开发公司 中国银行 ========================================================================================= *厦门国贸控股 6 6 3 3/12簿记建档 兴业银行 AA 3/13 3/14 浦发银行 ========================================================================================= *金川集团 30 30 3 3/12簿记建档 工商银行 AAA 3/13 3/14 ========================================================================================= *无锡灵山文化 4.6 4.6 5 3/13簿记建档 民生银行 AA 3/14 3/15 旅游集团 浙商银行 ========================================================================================= *天津城建集团 50 50 3 3/13簿记建档 中信银行 AA- 3/15 3/18 ========================================================================================= 广东机场 29.7 10 5 3/11簿记建档 中国银行 AAA 3/12 3/13 管理集团 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 边竞；审校 曹巍浩)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。