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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:03 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-3月6日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人     注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额 拟发规模  期限     发行日    主承销商   主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*铁道部     600       200      12     3/8招标     国开行      AAA      3/11     3/12
                                                  农业银行
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*仙琚制药       4       2      12    3/8簿记建档  招商银行     AA-     3/11     3/12
                                       
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*厦门厦商集团   5       2      12    3/8簿记建档  兴业银行     AA      3/11     3/12
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*福建能源集团   6       6      12    3/8簿记建档  中信银行     AA+     3/12     3/13
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*京能清洁能源  18       9      12    3/8簿记建档  招商银行     AAA     3/11     3/12
                                         交通银行
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*江苏交通控股  22      22       6    3/8簿记建档  工商银行    AAA      3/11     3/12 
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*厦门轻工集团  13       6      12    3/11簿记建档 兴业银行     AA-     3/12     3/13
                                                  光大银行 
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*浙江日发控股   4       2      12    3/12簿记建档 中国银行     AA-     3/13     3/14
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*无锡灵山文化   4.6     2.3    12    3/12簿记建档 广发银行     AA      3/13     3/14
旅游集团
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*齐峰股份       5       5      12    3/12簿记建档 中国银行     AA-     3/13     3/14
                                                 
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*邯郸交通建设   6       3      12    3/12簿记建档 交通银行     AA      3/13     3/14
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*徐工集团工程  70      20       9    3/12簿记建档 交通银行    AAA      3/13     3/14
机械公司                                           国开行
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*北方水泥公司  12      12      12    3/12簿记建档 招商银行     AA      3/13     3/14 
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*西王集团      23      13      12    3/12簿记建档 农业银行     AA      3/14     3/15
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*金隅股份      76      20      12    3/12簿记建档 交通银行     AA+     3/13     3/14
                               农业银行
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*厦门国贸      12       8      12    3/12簿记建档 建设银行     AA      3/13     3/14
                              
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*中国中冶      50      20      12    3/12簿记建档 交通银行    AAA      3/13     3/14
                               浦发银行
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*辽宁忠旺集团  20      10      12    3/13簿记建档 浦发银行     AA      3/15     3/18
                                                  进出口行 
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*山西杏花村    14       7      12    3/13簿记建档 交通银行     AA+     3/14     3/15
汾酒集团                                          中国银行 
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宝钢集团       16       8      12    3/7簿记建档  工商银行     AA      3/8      3/11
新疆八一钢铁  
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国泰君安证券  100      15       3      3/7招标  工行/建行等   AAA      3/8      3/11
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久立特材        5       2      12    3/7簿记建档  招商银行     AA-     3/11     3/12
 
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铁汉生态        5     2.5      12    3/8簿记建档  平安银行     AA-     3/11     3/12
 
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华邦颖泰       10       4      12    3/8簿记建档  南京银行     AA-     3/11     3/12
 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)  
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*重庆西永微电  7.5     7.5      5    3/12簿记建档  中金公司    AA+      3/13     3/14
子产业园区开发公司                                 中国银行
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*厦门国贸控股   6       6       3    3/12簿记建档  兴业银行    AA       3/13     3/14 
                                                   浦发银行 
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*金川集团      30      30       3    3/12簿记建档  工商银行   AAA       3/13     3/14
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*无锡灵山文化  4.6     4.6      5    3/13簿记建档  民生银行    AA       3/14     3/15
旅游集团                                           浙商银行
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*天津城建集团  50      50       3    3/13簿记建档  中信银行    AA-      3/15     3/18
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广东机场     29.7      10       5    3/11簿记建档  中国银行   AAA       3/12     3/13
管理集团  
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限  发行日     主承销商   债项评级  起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                  (缴款日) 
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暂无
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 边竞；审校 曹巍浩)

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