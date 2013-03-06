《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-3月6日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *铁道部 600 200 12 3/8招标 国开行 AAA 3/11 3/12 农业银行 ======================================================================================== *仙琚制药 4 2 12 3/8簿记建档 招商银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== *厦门厦商集团 5 2 12 3/8簿记建档 兴业银行 AA 3/11 3/12 ======================================================================================== *福建能源集团 6 6 12 3/8簿记建档 中信银行 AA+ 3/12 3/13 ======================================================================================== *京能清洁能源 18 9 12 3/8簿记建档 招商银行 AAA 3/11 3/12 交通银行 ======================================================================================== *江苏交通控股 22 22 6 3/8簿记建档 工商银行 AAA 3/11 3/12 ======================================================================================== *厦门轻工集团 13 6 12 3/11簿记建档 兴业银行 AA- 3/12 3/13 光大银行 ======================================================================================== *浙江日发控股 4 2 12 3/12簿记建档 中国银行 AA- 3/13 3/14 ======================================================================================== *无锡灵山文化 4.6 2.3 12 3/12簿记建档 广发银行 AA 3/13 3/14 旅游集团 ======================================================================================== *齐峰股份 5 5 12 3/12簿记建档 中国银行 AA- 3/13 3/14 ======================================================================================== *邯郸交通建设 6 3 12 3/12簿记建档 交通银行 AA 3/13 3/14 ======================================================================================== *徐工集团工程 70 20 9 3/12簿记建档 交通银行 AAA 3/13 3/14 机械公司 国开行 ======================================================================================== *北方水泥公司 12 12 12 3/12簿记建档 招商银行 AA 3/13 3/14 ======================================================================================== *西王集团 23 13 12 3/12簿记建档 农业银行 AA 3/14 3/15 ======================================================================================== *金隅股份 76 20 12 3/12簿记建档 交通银行 AA+ 3/13 3/14 农业银行 ======================================================================================== *厦门国贸 12 8 12 3/12簿记建档 建设银行 AA 3/13 3/14 ======================================================================================== *中国中冶 50 20 12 3/12簿记建档 交通银行 AAA 3/13 3/14 浦发银行 ======================================================================================== *辽宁忠旺集团 20 10 12 3/13簿记建档 浦发银行 AA 3/15 3/18 进出口行 ======================================================================================== *山西杏花村 14 7 12 3/13簿记建档 交通银行 AA+ 3/14 3/15 汾酒集团 中国银行 ======================================================================================== 宝钢集团 16 8 12 3/7簿记建档 工商银行 AA 3/8 3/11 新疆八一钢铁 ======================================================================================== 国泰君安证券 100 15 3 3/7招标 工行/建行等 AAA 3/8 3/11 ======================================================================================== 久立特材 5 2 12 3/7簿记建档 招商银行 AA- 3/11 3/12 ========================================================================================= 铁汉生态 5 2.5 12 3/8簿记建档 平安银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== 华邦颖泰 10 4 12 3/8簿记建档 南京银行 AA- 3/11 3/12 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *重庆西永微电 7.5 7.5 5 3/12簿记建档 中金公司 AA+ 3/13 3/14 子产业园区开发公司 中国银行 ========================================================================================= *厦门国贸控股 6 6 3 3/12簿记建档 兴业银行 AA 3/13 3/14 浦发银行 ========================================================================================= *金川集团 30 30 3 3/12簿记建档 工商银行 AAA 3/13 3/14 ========================================================================================= *无锡灵山文化 4.6 4.6 5 3/13簿记建档 民生银行 AA 3/14 3/15 旅游集团 浙商银行 ========================================================================================= *天津城建集团 50 50 3 3/13簿记建档 中信银行 AA- 3/15 3/18 ========================================================================================= 广东机场 29.7 10 5 3/11簿记建档 中国银行 AAA 3/12 3/13 管理集团 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 边竞；审校 曹巍浩)