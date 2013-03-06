《中国公司债发行日程表》-3月6日

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *中顺洁柔 至多8.3 8.3 5 询价区间5.50%-6.30% 安信证券 AA 3/8-3/12 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权; 广东中顺纸业集团提供担保) ============================================================================================ *西部资源 至多6 6 5 询价区间5.50%-5.90% 中信证券 AA 3/8-3/12 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 科伦药业 至多26 11 5 *5.40% 国金证券 AA+ 3/6-3/7 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 盐湖股份 至多50 25-50 7 *4.99% 华林证券 AAA 3/6-3/8 (附发行人第5年末上调票面利率 广发证券 选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 宝胜股份 至多6 6 5 *5.48% 招商证券 AA 3/6-3/8 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (整理 曹巍浩；审校 边竞)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。