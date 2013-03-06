美国个股：摩根大通今年大中国区投行业务净利将明显提高--高层

路透北京3月6日 - 全球知名投行摩根大通 中国区高层周三表示，随着全球资金面宽松及投资者关注中国企业增多，预计今年该公司大中国区域的投行业务净利将明显提高。

摩根大通中国区投行业务首席执行官(CEO)方方在参加全国两会间隙对记者表示，“我们对2013年(业务)的期望要比2012年高很多，盈利情况也会好很多。”但其未作具体预测及提供去年的实际数据。

他指出，今年以来国际投资者对投资中国股票和债券持乐观态度，而中资企业今年的业绩亦在回升，存在融资需求；另外，全球并购活动热潮亦传导到中国区域，公司并购业务亦有望大增。

今年以来，摩根大通帮助中远 、世茂 、海南航空 、碧桂园 等中国企业在海外债市成功融资共逾30亿美元，为新奥能源 、海天国际 等在股市融资逾7亿美元，并在华润雪花逾8亿美元收购金威啤酒 、戴姆勒 入股北京汽车12%股权等并购案提供财务顾问。(完)