美国个股：摩根大通今年大中国区投行业务净利将明显提高--高层

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透北京3月6日 - 全球知名投行摩根大通 中国区高层周三表示，随着全球资金面宽松及投资者关注中国企业增多，预计今年该公司大中国区域的投行业务净利将明显提高。
摩根大通中国区投行业务首席执行官(CEO)方方在参加全国两会间隙对记者表示，“我们对2013年(业务)的期望要比2012年高很多，盈利情况也会好很多。”但其未作具体预测及提供去年的实际数据。
他指出，今年以来国际投资者对投资中国股票和债券持乐观态度，而中资企业今年的业绩亦在回升，存在融资需求；另外，全球并购活动热潮亦传导到中国区域，公司并购业务亦有望大增。
今年以来，摩根大通帮助中远 、世茂 、海南航空 、碧桂园 等中国企业在海外债市成功融资共逾30亿美元，为新奥能源 、海天国际 等在股市融资逾7亿美元，并在华润雪花逾8亿美元收购金威啤酒 、戴姆勒 入股北京汽车12%股权等并购案提供财务顾问。(完)
欲浏览中国两会相关新闻，请点选 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。