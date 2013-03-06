《独家新闻》苹果执行长库克与Beats老板讨论音乐串流服务结盟--消息

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透旧金山/洛杉矶3月5日 - 三名熟知事况的消息人士向路透表示，苹果 已经与Beats Electronics LLC洽商潜在合作事宜，与Beats规划中的音乐串流服务有关。Beats是由深具影响力的嘻哈(hip-hop)音乐制作人Dr. Dre及音乐界大人物Jimmy Iovine所创办。
消息人士表示，苹果执行长库克在2月底访问洛杉矶时与Beats执行长会面，以进一步了解Beats公司的“Project Daisy”产品；Beats在1月宣布Project Daisy这个音乐服务，但并未详述细节。
消息人士指出，苹果音乐商城iTunes Music Store主要推手、网路产品主管Eddy Cue也参与了这场会面，而会中库克表达对Daisy运营模式的兴趣，尽管双方并未谈到合作细节。
消息人士称，库克与Iovine的会面是非正式的，同时有涵盖了广泛的音乐相关主题；Iovine同时也是唱片公司Interscope-Geffen-A&M的董事长。
苹果发言人Tom Neumayr及Beats方面均不愿置评。(完)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。