中国股市：沪综指温和收升，短线料维持震荡整理走势

路透北京3月6日 - 中国股市沪综指周三连续第二个交易日反弹收升，医药、科技等个股走势活跃。不过分析师表示，经过连续几日多空大幅拉锯后，预计短线大盘将维持震荡整理走势和板块轮动格局，股指运行空间或处于2,300点上下50点区间内。

沪综指 收报2,347.179点，涨20.873点或0.9%；昨日该股指创逾一个月最大单日升幅。上海A股今日成交额为1,249亿元人民币，上日为1,164亿元。

第一创业证券分析师郭树华指出，今天从盘面看没有明显的领涨板块，更多还是体现为个股补涨反弹；同时，昨天领涨的银行股等今日处于调整状态，而创业板股则没能形成明显的板块效应，且补涨的持续性较差，预计大盘仍有整理需求。

“虽然两会期间有政策性预期，不过对市场的影响还要看之后政策逐渐推进的力度。预计两会期间，将维持指数盘整板块轮动格局，2,300点上下50点震荡。”他称。

沪深300指数 收涨1.04%，报2,650.202点。沪深300指数3月合约 尾盘报2,646.2点，涨1.2%，成交量为822,608手。(完)