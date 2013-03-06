台湾央行：3月28日将召开利率决策会议，市场料仍维持利率不变

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透台北3月6日 - 一位熟知情况的消息人士周三表示，台湾央行将于3月28日(周四)召开第一季全体理监事会议。
台湾央行去年12月底时维持重贴现率于1.875%不变，已是连续六次维持利率不变。
目前金融机构仍多预估，台湾央行2013年的利率将维持在1.875%不变。但也有少数金融机构预估，央行第二季开始显现升息的压力。金融机构对台湾央行利率预估请见
台湾官方2月间最新预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。惟有少数分析师表示，不能排除央行今年有意外升息的可能性。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。