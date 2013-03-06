版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 14:58 BJT

台湾央行：3月28日将召开利率决策会议，市场料仍维持利率不变

路透台北3月6日 - 一位熟知情况的消息人士周三表示，台湾央行将于3月28日(周四)召开第一季全体理监事会议。

台湾央行去年12月底时维持重贴现率于1.875%不变，已是连续六次维持利率不变。

目前金融机构仍多预估，台湾央行2013年的利率将维持在1.875%不变。但也有少数金融机构预估，央行第二季开始显现升息的压力。金融机构对台湾央行利率预估请见

台湾官方2月间最新预估，今年台湾经济成长率为3.59%，通膨率则估为1.37%。惟有少数分析师表示，不能排除央行今年有意外升息的可能性。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐