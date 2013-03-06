基金产业：现代证券将投资成立一个亚洲对冲基金，由前荷兰银行主管掌舵

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港/首尔3月6日 - 现代证券 正将资金投入一个新加坡的对冲基金，是首次在韩国以外地区进行这种操作，显示亚洲对冲基金行业在经历数年停滞后可能开始好转。
根据追踪机构Eurekahedge的指数，今年亚洲对冲基金的回报上升5.25%，超过同期全球同业2.12%的升幅，并引燃复苏期望。2012年亚洲对冲基金净流出资金总值约30亿美元。
现代证券发言人周三表示，该公司计划在新加坡设立一个基金，由衍生品专家Kim Hong-shik博士管理。Kim Hong-shik曾担任荷兰银行亚洲股权相关产品主管，而且是新加坡对冲基金K3 Capital Management的创始人之一。
现代证券未提供更多细节。但三位熟悉该计划的知情人士表示，这个名为AQG Capital Management的对冲基金，将从今年下半年以约1亿美元资金开始交易。
消息人士说，AQG Capital亦已聘请韩国主权财富基金--韩国投资公司(KIC)的前任股票投资组合经理Minsoo Seo。由于未被授权就该计划发表言论，这些消息人士要求匿名。
消息人士表示，该对冲基金的多数资金将来自现代证券，显示机构和种子投资者再次在亚洲市场转趋积极。
Eurekahedge数据显示，截至去年年底，亚洲的对冲基金管理着约1,270亿美元资产，较2007年峰值低约500亿美元。相比而言，行业追踪机构HFR的数据显示，全球对冲基金管理的资金从2007年的1.9万亿(兆)美元升至2.3万亿美元。
AQG Capital将采取市场中性的多空股票策略，利用定量技术对股票进行押注。这种基金的目标是同时利用证券上涨和下跌的机会进行获利。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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