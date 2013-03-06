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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 15:24 BJT

日本个股：夏普将向三星售股，以融资1.1亿美元

路透东京3月6日 - 日本夏普 周三表示，将通过向三星电子 出售股份来融资103亿日圆(1.10亿美元)。

此次交易后，三星电子将持有夏普3%的股份。夏普在声明中表示，将向三星提供大尺寸电视面板，并扩大使用在移动设备上的小尺寸液晶显示器(LCD)供应。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)

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