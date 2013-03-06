日本个股：夏普将向三星售股，以融资1.1亿美元

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透东京3月6日 - 日本夏普 周三表示，将通过向三星电子 出售股份来融资103亿日圆(1.10亿美元)。
此次交易后，三星电子将持有夏普3%的股份。夏普在声明中表示，将向三星提供大尺寸电视面板，并扩大使用在移动设备上的小尺寸液晶显示器(LCD)供应。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。