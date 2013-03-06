表格：外资及陆资在台股买超21.85亿台币，连续第二天买超

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透台北3月6日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资今日在台股买超21.85亿台币，连续第二天买超；上日修正后为买超33.02亿台币。
三大法人今日合计买超6.27亿台币，上交易日修正后为买超33.82亿台币。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/6 +21.85 -1.98 -13.59 +6.27
3/5 +33.02r +3.54 -2.75r +33.82r
3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r
3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 +40.69 +3.02 -28.61 +15.10
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。