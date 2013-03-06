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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 14:57 BJT

表格：外资及陆资在台股买超21.85亿台币，连续第二天买超

路透台北3月6日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资今日在台股买超21.85亿台币，连续第二天买超；上日修正后为买超33.02亿台币。

三大法人今日合计买超6.27亿台币，上交易日修正后为买超33.82亿台币。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/6 +21.85 -1.98 -13.59 +6.27

3/5 +33.02r +3.54 -2.75r +33.82r

3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r

3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 +40.69 +3.02 -28.61 +15.10

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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