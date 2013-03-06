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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:22 BJT

台湾债市：102/6殖利率收高，美股创新高让债市承压

路透台北3月6日 - 台湾10年公债102/6殖利率周三微幅收高.盘初受美股创历史新高带动台股上扬影响，
一度向1.215%得标利率进行测试，随着股市涨幅逐渐缩减，殖利率弹幅也稍稍收敛。
     
    交易商指出，台债第一季受长券筹码供给量较大影响，整体交投气氛较为保守。预料到18日20年期乙券10
2/乙一标售前，市场难有行情可期。交易商应该还是会在1.20-1.23%的较大区间内操作，至于明日102/6殖利
率区间看在1.205-1.215%。   
    
    “美股创新高，美债（殖利率）也有些反弹。”一证券商交易主管说。
    
    另一银行交易员也表示，先前30年券标售不理想，预料18日标售的20年券也不会太好。长券端近期仍将承
压，10年券多少也会受到拖累。 
     
    美国10年期公债周三在亚洲盘微跌，处于守势，因上日美国股市道琼工业指数收于纪录高位，打击了债券
买需。10年期美债价格下跌约1/32，收益率(殖利率) 报1.903%，较周二纽约尾盘上涨约1个基点。
10年债收益率徘徊在过去一周区间1.912-1.827%的顶部附近。 
    
    台湾股市周三收高0.22%，加权股价指数 收高17.59点，报7,950.30点。盘中一度高见至7,982.39
点。      
          
              收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期        期别                    (基点)                                (亿台币)
       5       102/2                     +0.10      0.9020   0.9020-0.9040         1.0
      10       102/6                     +0.35      1.2108   1.2100-1.2150       159.5
      15       102/1                     +0.55      1.4560   1.4560-1.4580         2.0
      20    102/乙一                      0.00      1.6750   1.6750-1.6750         0.5
    虽然公债次级市场交易冷清，但交易员也提及，市场资金仍然丰沛，从近期公司债标售结果来看，只要收
益率与信用评等不错，都会得到买盘青睐。
    
    一证券商交易主管表示，这显示市场除对长券供给量偏多的看法保守外，也对未来景气缓步复苏导致利率
有反转风险心存忌惮，宁愿将资金放在殖利率较高且年期较短的公司债，也不愿意多抱一些利率偏低的公债。
    
    “现在是没部位毛毛的，有部位也怕怕的。”一银行交易员说。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                       1.4560
         10       102/6                       1.2108
          5       102/2                       0.9020
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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