台湾债市：102/6殖利率收高，美股创新高让债市承压

路透台北3月6日 - 台湾10年公债102/6殖利率周三微幅收高.盘初受美股创历史新高带动台股上扬影响， 一度向1.215%得标利率进行测试，随着股市涨幅逐渐缩减，殖利率弹幅也稍稍收敛。 交易商指出，台债第一季受长券筹码供给量较大影响，整体交投气氛较为保守。预料到18日20年期乙券10 2/乙一标售前，市场难有行情可期。交易商应该还是会在1.20-1.23%的较大区间内操作，至于明日102/6殖利 率区间看在1.205-1.215%。 “美股创新高，美债（殖利率）也有些反弹。”一证券商交易主管说。 另一银行交易员也表示，先前30年券标售不理想，预料18日标售的20年券也不会太好。长券端近期仍将承 压，10年券多少也会受到拖累。 美国10年期公债周三在亚洲盘微跌，处于守势，因上日美国股市道琼工业指数收于纪录高位，打击了债券 买需。10年期美债价格下跌约1/32，收益率(殖利率) 报1.903%，较周二纽约尾盘上涨约1个基点。 10年债收益率徘徊在过去一周区间1.912-1.827%的顶部附近。 台湾股市周三收高0.22%，加权股价指数 收高17.59点，报7,950.30点。盘中一度高见至7,982.39 点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.10 0.9020 0.9020-0.9040 1.0 10 102/6 +0.35 1.2108 1.2100-1.2150 159.5 15 102/1 +0.55 1.4560 1.4560-1.4580 2.0 20 102/乙一 0.00 1.6750 1.6750-1.6750 0.5 虽然公债次级市场交易冷清，但交易员也提及，市场资金仍然丰沛，从近期公司债标售结果来看，只要收 益率与信用评等不错，都会得到买盘青睐。 一证券商交易主管表示，这显示市场除对长券供给量偏多的看法保守外，也对未来景气缓步复苏导致利率 有反转风险心存忌惮，宁愿将资金放在殖利率较高且年期较短的公司债，也不愿意多抱一些利率偏低的公债。 “现在是没部位毛毛的，有部位也怕怕的。”一银行交易员说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.4560 10 102/6 1.2108 5 102/2 0.9020 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)