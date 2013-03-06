台湾债市：102/6殖利率收高，美股创新高让债市承压

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透台北3月6日 - 台湾10年公债102/6殖利率周三微幅收高.盘初受美股创历史新高带动台股上扬影响， 一度向1.215%得标利率进行测试，随着股市涨幅逐渐缩减，殖利率弹幅也稍稍收敛。 交易商指出，台债第一季受长券筹码供给量较大影响，整体交投气氛较为保守。预料到18日20年期乙券10 2/乙一标售前，市场难有行情可期。交易商应该还是会在1.20-1.23%的较大区间内操作，至于明日102/6殖利 率区间看在1.205-1.215%。 “美股创新高，美债（殖利率）也有些反弹。”一证券商交易主管说。 另一银行交易员也表示，先前30年券标售不理想，预料18日标售的20年券也不会太好。长券端近期仍将承 压，10年券多少也会受到拖累。 美国10年期公债周三在亚洲盘微跌，处于守势，因上日美国股市道琼工业指数收于纪录高位，打击了债券 买需。10年期美债价格下跌约1/32，收益率(殖利率) 报1.903%，较周二纽约尾盘上涨约1个基点。 10年债收益率徘徊在过去一周区间1.912-1.827%的顶部附近。 台湾股市周三收高0.22%，加权股价指数 收高17.59点，报7,950.30点。盘中一度高见至7,982.39 点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.10 0.9020 0.9020-0.9040 1.0 10 102/6 +0.35 1.2108 1.2100-1.2150 159.5 15 102/1 +0.55 1.4560 1.4560-1.4580 2.0 20 102/乙一 0.00 1.6750 1.6750-1.6750 0.5 虽然公债次级市场交易冷清，但交易员也提及，市场资金仍然丰沛，从近期公司债标售结果来看，只要收 益率与信用评等不错，都会得到买盘青睐。 一证券商交易主管表示，这显示市场除对长券供给量偏多的看法保守外，也对未来景气缓步复苏导致利率 有反转风险心存忌惮，宁愿将资金放在殖利率较高且年期较短的公司债，也不愿意多抱一些利率偏低的公债。 “现在是没部位毛毛的，有部位也怕怕的。”一银行交易员说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.4560 10 102/6 1.2108 5 102/2 0.9020 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。