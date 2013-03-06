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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:32 BJT

东京汇市：欧元及商品货币持坚，美股涨势激励风险意愿

纽约      当日     今年来    2012年
                               最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                           
 欧元/美元                       1.3059    1.3050     +0.07     -1.02    1.3194
 美元/日圆                        93.30     93.28     +0.02     +7.56     86.74
 欧元/日圆                       121.84    121.67     +0.14     +6.45    114.46
 美元/瑞郎                       0.9409    0.9407     +0.02     +2.77    0.9155
 英镑/美元                       1.5126    1.5125     +0.01     -6.92    1.6251
 美元/加元                       1.0260    1.0269     -0.09     +3.42    0.9921
 澳元/美元                       1.0277    1.0257     +0.19     -1.12    1.0393
 新西兰元/美元                   0.8319    0.8310     +0.11     +0.43    0.8283
 澳元/日圆                       95.880    95.550     +0.35     +6.38    90.130
 新西兰元/日圆                   77.620    77.460     +0.21    -44.88   140.820
 英镑/日圆                       141.13    141.06     +0.05     +0.22    140.82
 澳元/新西兰元                   1.2346    1.2334     +0.10     -1.55    1.2540
                                                                               
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译/审校 蔡美珍/杜明霞/艾茂林/李婷仪/张若琪/孙茉莉/高琦)

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