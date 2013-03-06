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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:38 BJT

全球金市：金价狭幅区间波动，亚洲实货买盘提供支撑

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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1577.81 2.75 +0.17 -5.78

现货银 28.76 0.10 +0.35 -5.02

现货铂金 1591.74 5.99 +0.38 3.70

现货钯金 737.72 4.25 +0.58 6.61

COMEX期金 1577.20 2.30 +0.15 -5.88 14486

COMEX期银 28.77 0.16 +0.56 -4.85 4207

欧元/美元 1.3057

美元/日圆 93.20

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 杜明霞/张若琪)

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