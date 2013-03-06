全球金市：金价狭幅区间波动，亚洲实货买盘提供支撑

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
现货金 1577.81 2.75 +0.17 -5.78
现货银 28.76 0.10 +0.35 -5.02
现货铂金 1591.74 5.99 +0.38 3.70
现货钯金 737.72 4.25 +0.58 6.61
COMEX期金 1577.20 2.30 +0.15 -5.88 14486
COMEX期银 28.77 0.16 +0.56 -4.85 4207
欧元/美元 1.3057
美元/日圆 93.20
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 杜明霞/张若琪)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。