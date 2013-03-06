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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:30 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初澳元领涨

0705GMT

* 澳元/美元上升0.24%，美元/日圆持平，欧元/美元上涨0.10%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.97%

* 澳元/美元触及高点1.0303且成交量偏高，因澳洲第四季国内生产总值(GDP)强劲且有中国账户买盘

* 资金汇回和出口商资金流动打压美元/日圆；但93.00下方的买单提供支撑

* 关注欧元区第四季GDP，英国央行总裁金恩的证词陈述，加拿大央行利率决议和美国工厂订单。(完)

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