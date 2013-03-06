表格：外资在韩国股市买超228亿韩元，为连续第四日买超

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透首尔3月6日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超228亿韩元，为连续第四天买超，期间累计买超7,352亿韩元(6.7636亿美元)
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月 6日 22.8 63.8 -78.4
3月 5日 92.1 -77.8 -4.2
3月 4日 416.1 -418.4 15.0
2月28日 204.2 282.8 -459.4
2月27日 -17.9 63.5 -50.2
2月26日 -38.2 23.3 135.2
2月25日 37.7 -98.9 72.0
2月22日 25.7 188.0 -196.9
2月21日 283.8 -279.9 14.1
2月20日 583.0 226.0 -760.9
2月19日 63.3 8.4 -65.5
2月18日 16.1 43.1 -59.9
2月15日 -2.0 56.2 -60.8
2月14日 90.8 22.7 -122.1
2月13日 109.9 247.0 -356.9
2月12日 125.5 -152.1 11.9
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本月以来 531.0 -432.3 -67.6
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今年以来 199.0 906.2 -756.2
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(完)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。