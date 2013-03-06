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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超228亿韩元，为连续第四日买超

路透首尔3月6日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超228亿韩元，为连续第四天买超，期间累计买超7,352亿韩元(6.7636亿美元)

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月 6日 22.8 63.8 -78.4

3月 5日 92.1 -77.8 -4.2

3月 4日 416.1 -418.4 15.0

2月28日 204.2 282.8 -459.4

2月27日 -17.9 63.5 -50.2

2月26日 -38.2 23.3 135.2

2月25日 37.7 -98.9 72.0

2月22日 25.7 188.0 -196.9

2月21日 283.8 -279.9 14.1

2月20日 583.0 226.0 -760.9

2月19日 63.3 8.4 -65.5

2月18日 16.1 43.1 -59.9

2月15日 -2.0 56.2 -60.8

2月14日 90.8 22.7 -122.1

2月13日 109.9 247.0 -356.9

2月12日 125.5 -152.1 11.9

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本月以来 531.0 -432.3 -67.6

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今年以来 199.0 906.2 -756.2

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(完)

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