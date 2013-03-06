香港股市：收高1%，中国金融股和电讯股领涨

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
中资银行股受中国银行业监督管理委员会主席尚福林的讲话提振。尚福林表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策.
中兴通讯 大涨8.9%，因有新闻报导称，该公司与英特尔建立起战略合作关系，将专注于一新平台。该平台或将提升中兴通讯下一代智能手机的性能。
中国联通 和中国电信 股价上涨，因中国证券报援引工信部部长苗圩的话称，政府今年可能发放4G牌照。(完)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。