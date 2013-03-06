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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 16:22 BJT

香港股市：收高1%，中国金融股和电讯股领涨

中资银行股受中国银行业监督管理委员会主席尚福林的讲话提振。尚福林表示，银监会正在研究并深入分析存贷比政策.

中兴通讯 大涨8.9%，因有新闻报导称，该公司与英特尔建立起战略合作关系，将专注于一新平台。该平台或将提升中兴通讯下一代智能手机的性能。

中国联通 和中国电信 股价上涨，因中国证券报援引工信部部长苗圩的话称，政府今年可能发放4G牌照。(完)

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