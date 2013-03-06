中港个股：民生银行今年小微企业新增贷款占比料不低于70%--董事长

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
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路透北京3月6日 - 中国民营股份制银行--民生银行 董事长董文标周三称，得益于面向小微企业的业务转型，新增贷款里小微企业贷款占比不断提高，2012年该比例达到70%，今年预计也不会低于这个数字。
他在参加两会(人大和政协)间隙时对记者并表示，预计该行今年存款压力不大，尤其头两个月存款获得正增长，而不像往年1、2月份存款下降；且增长结构较好，大部分都是零售银行和小微企业业务的增长。
“未来五年时间，民生银行有可能是中国最大的小微金融服务商。去年新增贷款的70%都来自于小微企业。这个数字可能还会提高，今年不会低于这个数字。”他说。
2009年，民生银行提出了“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的战略定位。2012年下半年，该行董事会开始制定的五年规划显示，未来五年要让小微金融服务占该行业务的半壁江山。民生银行行长洪崎去年末曾称，2013年会把60%的新增额度给小微。
董文标并称，自2007年民生银行转型重点服务小微企业以来，目前这块业务无论从数量上和质量上都非常不错。当前小微企业、小商户有100万家，过去四年多时间整个贷款累计发生额大体上是8,700亿元人民币，不良率始终保持在0.5%以内，并且47%左右是信用贷款。
民生银行此前公布业绩快报显示，去年净利同比增长35%；年末不良贷款率为0.76%，较2011年底上升0.13个百分点。年末存款总额1.93万亿元人民币，贷款总额1.38万亿元，同比分别增长17%及15%.
董文标并认为，目前中国银行业总体来说非常稳健，不会有大的风险，最大的风险是中国经济会不会出现大的波动。“今年就目前我对整个中国经济还是有信心的，所以不良率从各家银行来说不会有升高，如果有一点点升高是非常正常的。”
他进一步解释说，现在中国银行业的不良率非常低而拨备率很高，如民生银行达到340-350%，所以最主要的问题不在于风险，而在于所有银行都要想办法走出传统的经营模式。
此外，董文标还透露，计划3月下旬到台湾讨论合作事宜。“我们有兴趣过去设银行，现在还有一些政策障碍，但是这些障碍终究是会打开的。...(进入台湾)我们一直有考虑，在未来两到三年内到台湾设立一个机构，先设一个代表处，再逐步设立一个分行。”(完)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)
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