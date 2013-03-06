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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:47 BJT

韩国汇市：韩元受中美经济复苏迹象扶助上涨，韩债下跌

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,082.6 1,087.0

日圆/韩元 11.6063/168 11.6753/808

韩国公债期货* 106.63 106.71

五年期公债收益率 2.75% 2.73%

三年期公债收益率 2.64% 2.63%

韩国综合股价指数 2,020.74 2,016.61

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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