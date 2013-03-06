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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 15:44 BJT

亚洲橡胶：东京期胶涨至近一周高点，获利了结盘限制涨幅

该合约盘中一度上涨至292.5日圆，创3月1日以来最高，随后遭遇获利了结卖压。

曼谷一交易员称，“7.5%的国内生产总值(GDP)增长目标连续第二天支撑价格，但获利了结仍限制涨幅。”

交易商称，相对持坚的油价也帮助支撑期胶价格。

布兰特原油期货周三升向每桶112美元，追随股市升势，因中美两国公布的乐观数据引发对需求成长复苏的憧憬。

新加坡商品交易所近月4月合约 最新报每公斤288.0美分，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/田建华; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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