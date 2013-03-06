韩国金融：计划通过韩国证交所清算利率互换合约，加强场外衍生品交易监管

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透首尔3月6日 - 韩国监管机构周三表示，计划通过韩国证交所对利率互换合约进行清算，以致力于加强对场外衍生品交易的监管。
一名官员表示，韩国金融服务委员会(FSC)计划在6月前敲定中央清算所运作此类交易的全部细节，而利率互换合约无疑将纳入其中。
基于周二稍晚议会通过的一项修订法案，韩国证交所也将扮演中央清算所的角色。韩国证交所目前运营该国的主要股票交易所。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透香港3月30日 - 受市场竞争激烈以及前一年度出售非核心资产带来特殊利润令同比基数较高，香港中旅国际投资有限公司 2016年度净利同比大减74%。管理层周四表示，今年旅游景区业务将稳中有升，酒店的入住率及收入等也有不错的增长势头。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。