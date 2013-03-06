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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 16:10 BJT

韩国金融：计划通过韩国证交所清算利率互换合约，加强场外衍生品交易监管

路透首尔3月6日 - 韩国监管机构周三表示，计划通过韩国证交所对利率互换合约进行清算，以致力于加强对场外衍生品交易的监管。

一名官员表示，韩国金融服务委员会(FSC)计划在6月前敲定中央清算所运作此类交易的全部细节，而利率互换合约无疑将纳入其中。

基于周二稍晚议会通过的一项修订法案，韩国证交所也将扮演中央清算所的角色。韩国证交所目前运营该国的主要股票交易所。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)

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