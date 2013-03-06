韩国金融：计划通过韩国证交所清算利率互换合约，加强场外衍生品交易监管

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委

路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。