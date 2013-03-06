中国债市：利率互换曲线略显陡峭化，短期内更多受外围市场牵引

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
路透上海3月6日 - 中国人民币利率互换 曲线周三略显陡峭化，短端持稳，而隔夜美股创新高且美债收益率上行，风险偏好增强推涨IRS长端。
业内人士指出，国内政策面暂处平静期，近期IRS更多受外围市场牵引，预计这一局面短期内还将延续。
“五年的上了1－2个(基)点，现在受外部因素影响更多一些，”上海一银行交易员称。
美国股市道琼工业指数周二劲扬至纪录收盘高位，突破2007年以来盘中高点，投资者纷纷追涨杀入。而美国公债价格周二回落，中国政府增加支出和强劲的美国服务业数据点燃市场风险意愿，投资者撤离避险资产。
上述交易员并称，今日五年国债招标结果偏低，不过近期债市一二级分化的局面仍在延续，二级市场几乎没有反应，因此对IRS的影响也极为有限。
在强劲的配置需求推动下，中国财政部周三上午续发行的五年期国债，中标收益率低于预期及二级水平。不过因交易机构认为债市整体走势并未发生明显改变，二级市场相关券种所受影响并不明显。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2250/ 3.3250 3.2000/ 3.2900 3.3920/ 3.4840 3.6100/ 3.7060 3.6175/ 3.9125 周二 3.2500/ 3.3500 3.2050/ 3.2900 3.3808/ 3.4700 3.5875/ 3.6817 3.6100/ 3.8820 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0250/-0.0250 -0.0050/ 0.0000 +0.0112/+0.0140 +0.0225/+0.0243 +0.0075/+0.0305
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币,较1月的2,722.35亿元减近三成.(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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