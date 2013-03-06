更新版-日本股市：刷新四年半高位且逼近12,000点，业务在本土的企业领涨

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
“目前，市场人士没那么关心汇率。这波涨势主要是因为货币政策创造出过多流动性，以及市场预期将有更多资金流入股市，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成指出。
夏普 为主板成交最多个股，股价大涨14.1%，至一个月收盘高位，此前消息人士指出，韩国三星电子 将投资夏普约1.10亿美元。
收盘后，夏普宣布将向三星配售股票，筹资103亿日圆，以强化公司资金。
对日相安倍通货再膨胀政策将发挥效果的预期心理，可望进一步拉抬资产相关个股，例如仓储及铁路股。
“一直到1月为止，是由出口股带领日股上涨，但最近投资人的兴趣逐渐转向内需股，”SMBC日兴证券首席技术分析师Yutaka Yoshino称。
“我想日经指数本周可能会触及12,000关卡。但即使升到那里，我不认为市场会有大功告成的感觉，”秋野充成指出。
“那只是一个关卡。我觉得这将是一次很长的涨势。”
东证股价指数 上涨1.5%，收在1,003.22点，为2008年10月以来最高。
分析师表示，百货公司等偏重内需的个股，料将继续吸引买盘。(完)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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