委内瑞拉总统查韦斯去世 其支持者悲痛不已

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Girish Gupta/Patricia Velez

路透加拉加斯3月5日 - 委内瑞拉总统查韦斯的死讯令其支持者感到悲痛和震惊，周二他们纷纷走上街头，哭泣、高喊口号并誓言继续查韦斯的革命。

聚集在委内瑞拉街道和广场上的查韦斯支持者们高呼“查韦斯永垂不朽”和“革命继续”。

“我们必须让大家看到他所作的没有白费，”49岁的Jamila Rivas在查韦斯去世的医院外说道。

“他（在我们心中）是父亲。查韦斯主义不会结束。我们是他的子民。我们将继续战斗，”56岁的Nancy Jotiya在玻利瓦尔广场（Bolivar Square）上表示。

“我崇拜他，他是个伟人，”50岁的家庭主妇Aleida Rodriguez说道。

反对派领导人Henrique Capriles对查韦斯的去世表示哀悼，并呼吁团结。

一些反对查韦斯的人无法掩饰他们的喜悦。一些妇女高喊道：“终于！”一些人公开在Twitter上庆祝查韦斯去世的消息。（完）